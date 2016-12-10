Президентом Федерації сучасного п’ятиборства України обрано Ігоря Паніна

Майстра спорту міжнародного класу, першого заступника голови Київської міської організації ФСТ «Динамо» Ігоря Паніна обрано президентом Федерації сучасного п’ятиборства України, повідомляє прес-служба "Динамо".

За це рішення проголосувала більшість делагатів звітно-виборчої конференції Федерації сучасного п'ятиборства України, яка відбулась в Києві.

Під час конференції були ухвалені звіти про діяльність організації за чотири роки, а також звіти головного та державного тренерів про виступи збірних команд країни у змаганнях 2012-2016 рр., обрано керівні органи федерації, а також затверджено календарний план заходів на наступний рік.

Геннадій Васильєв, який протягом чотирьох років очолював федерацію, цього разу не став висувати свою кандидатуру.

Сучасне п’ятиборство - один з провідних видів на сьогоднішній день. На Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро срібло у змаганнях чоловіків завоював Павло Тимощенко.