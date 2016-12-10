Біатлоністка Джима не змогла потрапити в десятку найсильніших гонки переслідування на етапі КС

У словенській Поклюці завершилася жіноча гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де українка Юлія Джима не змогла потрапити в 10-ку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка фінішувала на 11-му місці, з відставанням від переможниці в 1 хвилину 06,3 секунди. Джима припустилася двох промахів на останньому вогневому рубежі, хоча до цього, завдяки ідеальній стрільби, йшла на 7-му місці.

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Ще одна українська олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна зайняла 27-е місце, відставши від переможниці на 1 хвилину 51,8 секунди (0 промахів). У Юлії Журавок 44-й результат - 2 хвилини 59,4 секунди відставання, 1 промах.

Перемогу в гонці здобула німкеня Лаура Дальмайєр, яка напередодні виграла і спринт - 30 хвилин 43,1 секунди, 2 промахи. Слідом за нею фінішували Кайса Маккарайнен з Фінляндії (16,7 секунди відставання і 2 промахи) і Єва Пушкарчикова з Чехії - 18,7 секунди відставання, 1 промах.

Етап Кубка світу в Поклюці завершиться в неділю, 11 грудня, чоловічою і жіночою естафетами.