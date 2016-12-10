Біатлоністка Меркушина виграла спринт на етапі Кубка IBU, Дутченко - індивідуальну гонку в юніорському Кубку IBU

Українська біатлоніста Анастасія Меркушина здобула другу для себе перемогу на етапі Кубка IBU в Ріднау, вигравши і спринтерську гонку, після одиночного міксту в парі з Артемом Тищенко, повідомляє Федерація біатлону України.

Меркушина виграла з перевагою в 35 секунд на фініші перед найближчою суперницею. Українка сьогодні показала кращий хід на трасі (на 13 секунд швидше другого місця), ідеальну точність і скорострільність (всього 0,2 секунди відставання від кращого результату за часом перебування на рубежах), що вилилося в блискучу перемогу з чудовими шансами на підсумковий успіх і в гонці переслідування.

Друге місце в гонці дісталося традиційній суперниці Насті ще починаючи зі змагань дівчат - Уляні Кайшевій, а бронзу здобула німкеня Каролін Хорхлер. Усі три призери обійшлися без штрафних кіл.

У свою чергу, Антон Дудченко завоював свою першу значну перемогу на міжнародному рівні.

Сьогодні в Ленцерхайді, на Юніорському Кубку IBU Дудченко, який всього другий сезон виступає на офіційних міжнародних стартах, блискуче впорався з гонкою, вигравши з однією хвилиною штрафу 1.4 секунди у росіянина Кирила Стрельцова, який допустив у стрільбі на одну помилку більше. Третє місце у француза Фелікса Пуньє Кота.

Цією перемогою Дудченко зробив собі подарунок до 20-річчя, яке він святкуватиме за тиждень.