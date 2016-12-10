Українські біатлоністи не потрапили в Топ-20 гонки переслідування етапу Кубка світу

В Поклюці завершилася чоловіча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, в якій три українські біатлоністи фінішували в третьому десятку спортсменів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Артем Прима фінішував 23-м і відстав від переможця на 2 хвилини 22,8 секунди, ще на 2 секунди відстав Сергій Семенов (24-е місце), а Дмитро Підручний відстав на 2 хвилини 39,1 секунди - 30-е місце. У всіх українців по два промахи на вогневих рубежах.

Читайте такожУкраїнець Семенов посів 25-те місце у спринті етапу Кубка світу

Віталій Кільчицький, який за підсумками спринту повинен був стартувати 60-м, не вийшов на дистанцію.

Перемогу в гонці здобув француз Мартен Фуркад - 30 хвилин 27,4 секунди (0 промахів). У впертій боротьбі за 2-3-е місця більш вдалим виявився Еміль Хегле Свендсен з Норвегії (6,0 секунди відставання від переможця, 0 промахів), який на 0,2 секунди випередив росіянина Антона Шипуліна (1 промах).

Етап Кубка світу в Поклюці продовжиться сьогодні гонкою переслідування у жінок, а завершиться завтра, в неділю, чоловічою і жіночою естафетами.