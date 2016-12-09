Біатлоністка Підгрушна увійшла в Топ-15 спринту на етапі Кубка світу

У словенській Поклюці завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій кращою з українок виявилася олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Як і в чоловічій гонці, яка відбулася кількома годинами раніше, в жіночій головним критерієм успіху була точність на вогневих рубежах. Трійку призерів склали спортсменки, які жодного разу не схибили на вогневих рубежах.

Переможницею гонки стала Лаура Дальмайєр з Німеччини, яка випередила всього на 3,5 секунди Жюстін Бреза з Франції.

Краща з українок - Олена Підгрушна, також не допустила жодного промаху на дистанції, але по швидкості поступилася переможниці 55 секунд.

Спринт. Жінки.

1. Лаура Дальмайєр (Німеччина, 0+0) 19:51.7

2. Жюстін Бреза (Франція, 0+0) +3.5

3. Березні Олсбу (Норвегія, 0+0) +21.3

4. Кайса Макарайнен (Фінляндія, 0+1) +22.8

5. Франциска Хільдебранд (Німеччина, 0+0) 28.4

6. Анастасія Кузьміна (Словаччина, 0+0) +30.7

...

15. Олена Підгрушна (0+0) +55.8

28. Юлія Джима (0+2) +1:23.1

42. Юлія Журавок (0+0) +1:46.5

65. Ірина Варвінець (1+1) +2:31.9

82. Надія Бєлкіна (0+1) +3:14.2

97. Яна Бондар (2+4) +3:52.1