Понад тисячу російських спортсменів упіймали на махінаціях із допінгом, їх покривали спецслужби – WADA

Про це йдеться у розслідуванні канадського юриста Річарда Макларена, який очолює незалежну комісію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Його результати цитує SkyNews.

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"Незалежне розслідування виявило, що понад 1000 російських спортсменів, які виступають в 30 олімпійських та паралімпійських видах спорту, на зимових і літніх Іграх отримували переваги від систематичного використання допінгу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами розслідування, у списку є 15 спортсменів-медалістів Ігор у Лондоні і двоє золотих призерів Олімпіади в Сочі, які завоювали 4 медалі.

Також підроблені проби здали 6 із 21 переможця Паралімпіади в Сочі.

Професор Макларен опублікував докази того, у пляшечках для аналізу, що вважалися безпечними, "брудні" зразки сечі підміняли "чистими". Також були виявлені проби зі змішаним ДНК і деякі "фізіологічні неможливі" зразки.

Масштабну "інституційну змову", імовірно, організував міністр спорту Росії за підтримки ФСБ, відзначають у WADA.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від усіх міжнародних змагань, включно з Олімпіадою-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.