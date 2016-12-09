У Києві завершився турнір з кросфіту серед військовослужбовців

У Києві відбувся Перший Всеукраїнський турнір з функціонального багатоборства (кросфіт) серед військовослужбовців ЗСУ.

Змагальна частина складалась з трьох основних комплексів вправ, які команди виконували естафетним методом чи командним.

В турнірі взяло участь 14 команд, які представляли усі види військ Збройних сил України і команда ветеранів АТО з особливими потребами «Ігри героїв».

Трійку призерів склали команда Високомобільних десантних військ-1 (третє місце), команда Військової академії (м. Одеса) - друге місце і переможці - команда Високомобільних десантних військ-2.

Турнір відбувся за підтримки компанії WOD sports UA яка надала весь необхідний інвентар та устаткування для проведення турніру. А також, компанії Power Pro і Strong Fit Brutto, які підготували подарунки для усіх учасників. Компанія Nanox підтримувала учасників впродовж заходу. Переможці отримали подарунки від виробника військових екіпірування A-line і мережі військових магазинів Prof1 Group, а також термоодяг від компанії Fahrenheit. Український виробник петлевих тренажерів Gym Air та компанія GoFit також підтримала військовослужбовців і презентувала подарунки переможцям та призерам.