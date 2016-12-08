Анікєєв і Макаренкова стали чемпіонами України з шашок

У Дніпрі завершився фінал Чемпіонату України з шашок-64 серед чоловіків і жінок у класичній програмі, переможцями якого стали Юрій Анікєєв і Юлія Макаренкова, повідомив УНІАН віце-президент Федерації шашок Леонід Бройтман.

У турнірах в Дніпрі ,які проходили на базі шахово-шашкового клубу імені Йосипа і Савелія Урихов, взяли участь усі найсильніші на сьогодні спортсмени України,12 - у чоловіків та 10 - у жінок,які вибороли це право у півфіналах Чемпіонату України.

Титул чемпіона України 2016 року в чоловічому турнірі вдруге поспіль завоював міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв,який в 11 турах набрав 16 очок(5 перемог, 6 нічиїх),на другому місці його земляк,харків'янин, міжнародний майстер Владислав Мазур , у якого на одне очко менше.На третьому місці - спортсмен з Дніпра , національний майстер Владислав Антонович, в активі якого 13 очок.

В турнірі у жінок чемпіонкою України з шашок-64 став міжнародний гросмейстер з Харкова Юлія Макаренкова,набрала в 9 турах 16 очок,срібло - у міжнародного гросмейстера Олени Короткій з Кам'янського Дніпропетровської області та бронзу ,сенсаційно здобула 16-річна спортсменка, кандидат у майстри спорту Анастасія Глушко з Харкова.

Чемпіони та призери Чемпіонату України з шашок-64 вибороли право представляти Україну на Чемпіонаті світу,який відбудеться в жовтні 2017 року в Санкт-Петербурзі з очікуваним призовим фондом 100 тисяч доларів США.

Крім того, в програмі фіналу Чемпіонату України з 9 по 11 грудня належить визначити чемпіонів та призерів у турнірах з блискавичної гри і швидких шашок.

Інтерес до турнірів підігріває те,що вони проходили відразу після закінчення Чемпіонату Європи в Грузії,до участі в якому Міжнародна федерація шашок (IDF) не допустила чинного Чемпіона України 2015 року з-за його висловлювань у засобах масової інформації. Не допомогли в цьому питанні і зусилля по захисту спортсмена з боку Міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова та спортивної громадськості.

І Юрій Анікєєв ,і інші провідні спортсмени приїхали на фінал,щоб знову підтвердити своє реноме представляти Україну на міжнародних стартах