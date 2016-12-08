На першому тенісному турнірі-2017 із серії "Великого шолома" виступлять чотири українки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила список спортсменок, які гарантовано отримають місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії - першого турніру року серії "Великого шолома", повідомляє офіційний сайт організації.

Крім Еліни Світоліної, яка займає 14-е місце в світовому рейтингу, у список також увійшли Леся Цуренко (57), Катерина Бондаренко (69) і Катерина Козлова (101).

Список був складений на основі останньої версії рейтингу від 5 грудня. В турнірі приймуть участь усі найсильніші гравці світу.

Перший супертурнір року відбудеться в Мельбурні з 16 по 29 січня.