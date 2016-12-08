На першому тенісному турнірі-2017 із серії "Великого шолома" виступлять чотири українки
14:34, 08 грудня 2016Інше
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Наші спортсменки потрапили безпосередньо в основний турнір завдяки високому рейтингу.
Світоліна і ще три українки гарантували собі участь у Australian Open / Reuters
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила список спортсменок, які гарантовано отримають місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії - першого турніру року серії "Великого шолома", повідомляє офіційний сайт організації.
Крім Еліни Світоліної, яка займає 14-е місце в світовому рейтингу, у список також увійшли Леся Цуренко (57), Катерина Бондаренко (69) і Катерина Козлова (101).
Список був складений на основі останньої версії рейтингу від 5 грудня. В турнірі приймуть участь усі найсильніші гравці світу.
Перший супертурнір року відбудеться в Мельбурні з 16 по 29 січня.
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