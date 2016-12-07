МОК продовжив санкції відносно Росії і закликав не проводити в країні міжнародні змагання

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сьогодні продовжив санкції відносно Росії і закликав міжнародні федерації зимових видів спорту не проводити змагання у країні, повідомляє Reuters.

Заходи вперше введені 19 липня, продовжать свою дію до оголошення остаточного звіту комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Пізніше стало відомо, що доповідь комісії Річарда Макларена буде озвучена 9 грудня.

Доповідь Макларена буде присвячена шахрайським діям російських спортсменів-олімпійців та паралімпійців під час зимових Ігор-2014 в Сочі.

Напередодні віце-прем'єр уряду РФ, відповідальний за питання спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко передрік ще одну спробу атаки на російський спорт після публікації другій частині доповіді Річарда Макларена, повідомляє агентство "Р-Спорт".

"Насправді, зараз після 9 грудня стане зрозуміло, що буде. Буде ще одна спроба (атаки) на російський спорт, - сказав Мутко. - Ніхто не знає, що буде, всі чекають. Доповідь опублікують, тиждень будуть шуміти. У нас можливості щось опротестувати немає, на весь світ ославлять, а потім почнуть розбиратися. Як з паралімпійцями - їх спершу відсторонили, а потім шість місяців писали цілий трактат по відновленню і за що усунули. Треба ж це було обґрунтувати. Так що нічого, спокійно", - зазначив Мутко.