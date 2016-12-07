Українського тенісиста після матчу побив суперник з США

16-річний український тенісист Володимир Малахов був госпіталізований в результаті конфлікту з 19-річним американським спортсменом Яном Нойбургером Хігбі, повідомляє tennisbest.com.

Інцидент трапився на неофіційному юніорському турнірі в німецькому Підінгу. Суперники розпочали конфлікт через спірний м'яч, а коли матч завершився перемогою українця (6:3, 6:4), Нойбургер Хігбі вдарив Малахова. Після цього Володимира з набряком ока терміново відвезли в лікарню, і він не зміг взяти участь у наступному поєдинку.

Тепер обидва тенісиста відправилися в Австрію, адже саме австрійська тенісна федерація була організатором турніру. В інциденті розбирається поліція: Нойбургер Хігбі може бути покараний за фізичну агресію, а Малахов - за образи на адресу суперника.