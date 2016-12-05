Російські депутати знайшли в грі FIFA 17 пропаганду гомосексуалізму

Російські депутати попросили Роскомнагляд перевірити популярну комп'ютерну гру FIFA 17 (футбольний симулятор) на відповідність російському законодавством, повідомляють "Известия".

Парламентарії з РФ звернули увагу на те, що користувачам гри, яку розробила компанія EA Canada, пропонується підтримати ЛГБТ, одягнувши свою віртуальну команду у футболку райдужного забарвлення. Таким чином компанія висловила підтримку акції "Райдужні шнурки", яку проводить англійська футбольна Прем'єр-ліга.

При цьому, в офіційному інтернет-магазині гра не має вікових обмежень (0+). Це і стало причиною звернення депутатів у "Роскомнагляд". При заяві вони послалися на закон РФ "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку".

На думку депутата Держдуми від партії КПРФ Валерія Рашкина, за підсумками перевірки потрібно наказати компанії-розробнику EA Canada привести гру у відповідність з російським законодавством. При цьому, у разі відмови Рашкін пропонує застосувати до гри "відповідні заходи обмежувального характеру".

Цю ініціативу також підтримала депутат партії "Єдина Росія", триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна. "Потрібно звертатися навіть не до розробників цієї гри, а у відповідні органи, щоб вони перевірили можливість поширення цієї гри на території Російської Федерації. У кожної держави є свої внутрішні закони і порядки, їх треба дотримуватися", - вважає Родніна.

FIFA - гра з серії симуляторів футболу, яка розробляється студією EA Canada, що входить до складу корпорації Electronic Arts. Ігри видаються під брендом EA Sports, кожен рік виходить нове видання, що включає в себе зміни, що відбулися у футбольному світі за рік. Симулятор виходить з 1993 року.