Запорізький "Мотор" переміг "Бешикташ" і вийшов до плей-офф гандбольної Ліги чемпіонів

Запорізький "Мотор" переміг турецький "Бешикташ" з рахунком 34:28 у передостанньому матчі групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів. Завдяки цьому успіху українська команда достроково гарантувала собі місце в плей-офф турніру.

Найрезультативнішим гравцем "Мотора" став росіянин Глєб Калараш, який відправив у сітку воріт турків дев'ять м'ячів. Білорус Борис Комаровський забив сім голів, українець Євген Жук - шість.

Таким чином, останній матч групового етапу проти данського "Холстебро", який відбудеться 12 лютого, не буде мати для "Мотора" турнірного значення.

У першому раунді плей-офф "Мотор" зустрінеться з французьким "Монпельє" або іспанським "Логроньо". У разі успіху в цьому протистоянні, запорізька команда пройде до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також зазначимо, що в сезоні 2015/16 "Мотор" в першому раунді плей-офф зустрічався саме з "Логроньо" і переміг іспанців в обох матчах протистояння. Українці припинили боротьбу за трофей на етапі 1/8 фіналу.