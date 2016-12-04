Українці не змогли потрапити до Топ-10 гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону

Росіянин Антон Бабіков став переможцем чоловічої гонки переслідування на етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Другим до фінішу прийшов інший росіянин Максим Цвєтков, третім став знаменитий француз Мартен Фуркад.

Серед чотирьох українців, які брали участь у змаганні, найкращий результат показав Дмитро Підручний - він став 13-м, відставши від Бабікова на 1:15.5.

Завершив гонку Артем Прима 25-м (+1:42.4), Віталій Кільчицький - 49-му (+3:38.1), Сергій Семенов - 52-му (+3:55.9).

Нагадаємо, раніше в аналогічному змаганні для жінок українка Юлія Джима фінішувала на дев'ятому місці.