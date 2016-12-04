Українська біатлоністка Джима завершила на дев'ятому місці гонку переслідування в Естерсунді

Українка Юлія Джима завершила на дев'ятому місці гонку переслідування на етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді.

Протягом гонки вона допустила два промахи і відстала від переможниці гонки чешки Габріели Коукалової на 1:21.7.

Інші українки не змогли потрапити до Топ-20 змагання. Олена Підгрушна фінішувала 23-ю (+3:04.4), Яна Бондар - 33-ю (+3:37.9), Ірина Варвинець - 52-ю (+5:39.2).

Другою, слідом за Коукаловою, завершила гонку переслідування німкеня Лаура Дальмайєр, третьою стала італійка Доротея Вірер.

Нагадаємо, вчора українські біатлоністки не змогли потрапити в Топ-20 спринтерської гонки в Естерсунді.