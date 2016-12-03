Український біатлоніст Підручний потрапив в десятку кращих в спринті на етапі Кубка світу

У шведському Остерсунді завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках 1-го етапу Кубка світу з біатлону, в якій українець Дмитро Підручний зайняв 9-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець жодного разу не промахнувся на вогневих рубежах, а по швидкості відстав від переможця на 56.5 секунди.

У 20-ку кращих також увійшов Артем Прима - 0 промахів і 1 хвилина 14.1 секунди відставання. 34-е місце зайняв Віталій Кільчицький (1+0) +1:44.4, 37-е - Сергій Семенов (0+1) +1:48.8, 75-е Володимир Семаков (1+2) +2:54.9.

Перемогу в гонці здобув Мартен Фуркад (Франція, 0+0) 23:31.9. Друге місце на рахунку Фредріка Ліндстрема (Швеція, 0+0) +41.5, третє - Арнда Пайффера (Німеччина, 0+0) +43.6.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українки не змогли потрапити в Топ-20 жіночого спринту.

У неділю етап КС завершиться двома гонками переслідування.