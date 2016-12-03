Найкраща тенісистка України 14-а ракетка світу Еліна Світоліна розпочне новий сезон на турнірі в Брісбені (Австралія), про що спортсменка повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Турнір в Австралії розпочнеться в перший день нового року - 1 січня.

Потім у планах українки змагання в Сіднеї (старт - 8 січня), Відкритий чемпіонат Австралії (16 січня), турнір в Катарі (13 лютого) та у Дубаї (19 лютого).

Таким чином, у цей період Світоліна пропустить два тижні після Australian Open (30 січня - 12 лютого) і тиждень в кінці лютого-початку березня. Весь інший час вона буде зайнята у різних змаганнях.

Як повідомляв УНІАН, сезон-2016 найкраща тенісистка України завершила на рекордно високому для себе 14-му місці в рейтингу Міжнародної тенісної асоціації.