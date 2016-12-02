Болт і Аяна стали кращими легкоатлетами року у світі

У Монте-Карло (Монако) завершилася церемонія нагородження кращих легкоатлетів світу 2016 року, якими визнані ямайський спринтер Усейн Болт і ефіопська бігунка на стаєрські дистанції Алмаз Аяна, повідомляє офіційний сайт федерації.

Болт, який виграв нагороду п'ять разів в період з 2008 по 2013 рік, додав до своїх титулів шостий - рекордний - трофей. Суперзірка світового спринту у цьому році успішно захистив свої олімпійські титули на дистанції 100 м, 200 м і в естафеті 4х100 м, в результаті чого збільшив кількість олімпійських золотих медалей до дев'яти.

Він показав результати 9.81 і 19.78, в переможних забігах на 100 і 200 метрів в Ріо, а потім фінішував у складі ямайської команди з результатом 37.27 в естафеті 4x100 м.

Аяна вперше в кар'єрі визнана кращою легкоатлеткою світу. У червні вона встановила світовий рекорд на дистанції 10.000 метрів (29 хвилин 17,45 секунд). А в серпні на цій самій дистанції стала олімпійською чемпіонкою.