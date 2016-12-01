Велосипедистка Любов Басова визнана найкращою спортсменкою листопада в Україні

15:28, 01 грудня 2016
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Її особистий наставник Сергій Базін відповідно став найкращим тренером останнього осіннього місяця.

Басова вдруге отримує звання кращої спортсменки місяця / noc-ukr.org

За рішенням Національного олімпійського комітету найкращою спортсменкою листопада в Україні визнано велосипедистку Любов Басову. Її особистий наставник Сергій Базін відповідно став найкращим тренером останнього осіннього місяця, повыдомляє прес-служба НОК.

Високого визнання НОК досвідчена представниця українського велотреку, яка нещодавно повернулася після декретної відпустки, удостоєна завдяки чудовим здобуткам на етапах Кубка світу. В листопаді вона тричі підіймалася на п’єдестал пошани.

На рахунку Любові два «срібла» у кейріні та індивідуальному спринті на етапі світового Кубка в Глазго (Великобританія). Медаль найвищого ґатунку в кейріні наша велосипедистка здобула на етапі в нідерландському Апелдорні.

Окрім того, на жовтневому чемпіонаті Європи з велотреку Любов Басова виборола звання чемпіонки Старого Світу, а на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро посіла високе 5 місце. 

Басова вдруге в своїй кар’єрі отримує високе визнання НОК. Вперше найкращою спортсменкою місяця вона ще під дівочим прізвищем Шуліка стала за підсумками спортивного січня 2011 року.

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