Київ програв у боротьбі за право прийняти чемпіонат світу з ходьби китайському Тайцзину

Командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в кінці весни 2018 року не пройде в Києві, повідомляє Xsport.

Столиця України разом з ще п'ятьма містами претендувала на проведення турніру, що набирає популярність, але завершити численні формальні процедури та оформити всі належні гарантії вдалося тільки китайському Тайцану, який і отримав турнір.

Окрім Тайцана і Києва, на проведення чемпіонату претендували Монтеррей (Мексика), Гуякіль (Еквадор),Хаммамет (Туніс) і столиця майбутніх олімпійських Ігор Токіо (Японія).

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Тайцан приймав чемпіонат світу в 2014 році – тоді українець Руслан Дмитренко виграв золото на дистанції 20 км, а також разом з колегами по збірній переміг у командному заліку фаворитів – китайців. На Олімпійських Іграх в Ріо Китай виграв дві золоті медалі з трьох можливих.

Київ пропонував провести всі гонки чемпіонату світу на Хрещатику зі стартом на Майдані Незалежності і двокілометровим (для дистанції 50 км – чотирьохкілометровим) колом.

Як повідомлялося раніше, Київ також планує подати заявку на проведення командного чемпіонату Європи.