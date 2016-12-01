Норвежець Карлсен не дав екс-українцю Карякіну завоювати титул найсильнішого шахіста світу

Норвежець Магнус Карлссон переміг росіянина Сергія Карякіна за підсумками чотирьох партій тай-брейка і відстояв титул найсильнішого шахіста світу, повідомляє Sport Arena.

Перші дві партії завершилися внічию 0,5:0:5, після чого в третій партії Карякін несподівано програв білими фігурами. В останній партії уродженцю Сімферополя потрібна була тільки перемога, але він програв і її.

Таким чином, норвезькому гросмейстеру вдалося піти від однїєї з найгучніших поразок в історії шахів - ще за три партії до кінця основного часу Карлсен поступався Карякіну з різницею в одне очко, після того, як росіянин сенсаційно обіграв його у восьмій партії. Втім, чинний чемпіон зумів відігратися в десятій партії, після чого суперники закінчили останні дві партії основного часу внічию, перевівши поєдинок в тай-брейк.

Вдалий захист титулу в поєдинку проти Сергія Карякіна став для Магнуса Карлсена вже другим - раніше в 2014 році норвежець успішно здолав опір Вішванатана Ананда, у якого за рік до цього і забрав звання найкращого шахіста планети.

Сергій Карякін раніше представляв на змаганнях Україну, але в 2009 році прийняв російське громадянство.