Три українки потрапили до Топ-20 індивідуальної гонки на етапі Кубку світу з біатлону

Три українські біатлоністки потрапили до Топ-20 індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.

Юлія Журавок з двома хвилинами штрафу фінішувала 11-ю, відставши від переможниці гонки німкені Лаури Далмайєр на 3,37.7.

Олена Підгрушна посіла 13-е місце (+4:09.6), Юлія Джима - 20-е (+4:26.2), Ірина Варвинець - 34-е (+5:35.8), Анастасія Меркушина - 48-е (+7:05.4), а Яна Бондар - 66-е (+8:19.9).

Також відзначимо, що окрім Далмайер місця на п'єдесталі посіли француженка Анаіс Бескон (+15.8), а також Дар'я Юркевич з Білорусі (+1:17.3).

Нагадаємо, раніше на етапі Кубка світу в Естерсунді збірна України завершила змішану естафету на 10-му місці.