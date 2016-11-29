Олімпійську чемпіонку з лижних гонок з Норвегії можуть дискваліфікувати на 14 місяців
18:20, 29 листопада 2016Інше
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Норвежка Тереза Йохауг приймала заборонений препарат клостебол.
Йохауг може пропустити нинішній зимовий сезон / Спорт-Експрес
Норвезьке антидопінгове агентство зажадало усунути олімпійську чемпіонку з лижних гонок Терезу Йохауг від змагальної діяльності на 14 місяців, повідомляється на офіційному сайті організації.
Йохауг приймала заборонений препарат клостебол.
Препарат був виявлений в організмі спортсменки у вересні. Імовірно, санкція буде діяти з 18 жовтня.
Долю лижниці найближчим часом має вирішити судовий комітет НОК Норвегії.
Йохауг - олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010. На Іграх в Сочі вона завоювала срібло і бронзу. Також спортсменка є 7-кратною чемпіонкою світу.
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