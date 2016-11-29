Олімпійську чемпіонку з лижних гонок з Норвегії можуть дискваліфікувати на 14 місяців

Норвезьке антидопінгове агентство зажадало усунути олімпійську чемпіонку з лижних гонок Терезу Йохауг від змагальної діяльності на 14 місяців, повідомляється на офіційному сайті організації.

Йохауг приймала заборонений препарат клостебол.

Препарат був виявлений в організмі спортсменки у вересні. Імовірно, санкція буде діяти з 18 жовтня.

Долю лижниці найближчим часом має вирішити судовий комітет НОК Норвегії.

Йохауг - олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010. На Іграх в Сочі вона завоювала срібло і бронзу. Також спортсменка є 7-кратною чемпіонкою світу.