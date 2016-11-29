Міжнародна легкоатлетична федерація запустила портал, де можна анонімно повідомити про застосування допінгу

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) в офіційному прес-релізі оголосила про запуск нового порталу для боротьби з допінгом, де будь-який бажаючий може анонімно залишити інформацію про застосування тим чи іншим спортсменом заборонених препаратів, повідомляє Р-Спорт.

Як повідомляється, новий сайт володіє потужною системою захисту і зможе протистояти будь-яким хакерським атакам та спробам роздобути інформацію. Для зручності донесення інформації про допінг портал працює на шести мовах: англійською, французькою, іспанською, російською, китайською та арабською. При цьому всі дані будуть передаватися через захищені мережі та на умовах повної анонімності.

Залишити повідомлення можна, натиснувши на відповідний банер - Report doping – на головній сторінці офіційного сайту IAAF, або в розділі медицина/антидопінг.

IAAF у своєму релізі закликає користувачів, якщо вони володіють якимись доказами застосування ким-небудь допінгу чи існують підозри в застосуванні допінгу, якщо вони знають про заохочення допінгу з боку тренерів або персоналу спортсменів, торгівлі забороненими препаратами або появі нових допінгових продуктів, негайно повідомляти про це за допомогою нового порталу.

"Кожна крупинка інформації, неважливо, наскільки вона мала, може мати вирішальне значення у розкритті допінгу. Чим більше ви надаєте інформації, тим більше імовірність того, що вона буде успішно перевірена", - наголошується в релізі.