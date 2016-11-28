Карлсен і Карякін не виявили переможця в класичних партіях матчу за титул чемпіона світу

У Нью-Йорку завершилася остання 12-а партія матчу за світову шахову корону, в якій чинний чемпіон норвежець Магнус Карлсен і претендент росіянин Сергій Карякін зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

Суперники провели за столом трохи більше півгодини і погодилися на нічию. Граючий білими фігурами чинний чемпіон Карлсен не став шукати варіантів на перемогу.

Раніше, Карякін виграв 8-у партію чорними фігурами. Потім Карлсен виграв 10-ту партію білими, скориставшись грубою помилкою суперника. Решта десять партій завершилися внічию.

Бліц-партії (з укороченим контролем часу) відбудеться в середу, 30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання чемпіона світу в Нью-Йорку проходить з 11 по 30 листопада.

Карякін народився у Сімферополі у 1990-му році і до липня 2009 року (19 років) представляв Україну. Потім отримав громадянство РФ і став виступати під прапором цієї країни.