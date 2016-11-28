Збірна України з футзалу візьме участь у престижному турнірі в Китаї

Перша декада грудня – офіційне вікно ФІФА для товариських матчів національних футзальних збірних. Збірна України на ці дати отримала запрошення від Китайської футбольної асоціації прийняти участь в традиційному турнірі «CFA International Futsal Tournament 2016», в якому також зіграють збірні Китаю, В’єтнаму та Мексики, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Для участі в цьому турнірі головний тренер збірної України Олександр Косенко викликав 15 гравців:

1. Дмитро Литвиненко («Локомотив», Харків)

2. Кирило Ципун («Продексім», Херсон)

3. Віталій Біров («Ураган», Івано-Франківськ)

4. Сергій Журба («ХІТ», Київ)

5. Дмитро Сорокін («Локомотив», Харків)

6. Олександр Сорокін («Локомотив», Харків)

7. Микола Грицина («Енергія», Львів)

8. Михайло Грицина («Енергія», Львів)

9. Петро Шотурма («Ураган», Івано-Франківськ)

10. Микола Білоцерківець («Локомотив», Харків)

11. Михайло Зварич («Ураган», Івано-Франківськ)

12. Богдан Свірідов («Локомотив», Харків)

13. Ігор Корсун («Ураган», Івано-Франківськ)

14. Михайло Волянюк («Продексім», Херсон)

15. Віталій Дзюба («ЛТК/ІнБев/НПУ», Луганськ/Житомир/Київ).

Цього року турнір «CFA International Futsal Tournament» пройде у місті Чаншу (провінція Цзянсу) 2-4 грудня в спорткомплексі «Changshu Sports Center».

Календар турніру (час матчів київський):

2 грудня, п’ятниця

07:30 УКРАЇНА – В’єтнам

09:45 Китай – Мексика

3 грудня, субота

07:30 В’єтнам – Мексика

09:45 Китай – УКРАЇНА

4 грудня, неділя

07:30 Мексика – УКРАЇНА

09:45 В’єтнам – Китай

Міжнародний футзальний турнір «CFA International Futsal Tournament» в провінції Цзянсу проводиться з 2009 року. Проте з 2009 по 2014 рік він проходив в місті Ханчжоу, тому мав назву «Hangzhou International Futsal Tournament», а вже з 2015 року він перейшов під егіду Китайської футбольної асоціації і змінив назву на «CFA International Futsal Tournament».

Попередніми переможцями ставали команди: Ірану, Румунії, Бразилії та Нідерландів. В різні роки в турнірі брали участь збірні дев’яти країн – Ірану, Бразилії, Японії, Румунії, Нідерландів, Росії, В’єтнаму, М’янми та Китаю.