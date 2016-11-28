Збірна України з футзалу візьме участь у престижному турнірі в Китаї
Суперниками команди Олександра Косенка будуть збірні Китаю, В’єтнаму та Мексики.
Перша декада грудня – офіційне вікно ФІФА для товариських матчів національних футзальних збірних. Збірна України на ці дати отримала запрошення від Китайської футбольної асоціації прийняти участь в традиційному турнірі «CFA International Futsal Tournament 2016», в якому також зіграють збірні Китаю, В’єтнаму та Мексики, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.
Для участі в цьому турнірі головний тренер збірної України Олександр Косенко викликав 15 гравців:
1. Дмитро Литвиненко («Локомотив», Харків)
2. Кирило Ципун («Продексім», Херсон)
3. Віталій Біров («Ураган», Івано-Франківськ)
4. Сергій Журба («ХІТ», Київ)
5. Дмитро Сорокін («Локомотив», Харків)
6. Олександр Сорокін («Локомотив», Харків)
7. Микола Грицина («Енергія», Львів)
8. Михайло Грицина («Енергія», Львів)
9. Петро Шотурма («Ураган», Івано-Франківськ)
10. Микола Білоцерківець («Локомотив», Харків)
11. Михайло Зварич («Ураган», Івано-Франківськ)
12. Богдан Свірідов («Локомотив», Харків)
13. Ігор Корсун («Ураган», Івано-Франківськ)
14. Михайло Волянюк («Продексім», Херсон)
15. Віталій Дзюба («ЛТК/ІнБев/НПУ», Луганськ/Житомир/Київ).
Цього року турнір «CFA International Futsal Tournament» пройде у місті Чаншу (провінція Цзянсу) 2-4 грудня в спорткомплексі «Changshu Sports Center».
Календар турніру (час матчів київський):
2 грудня, п’ятниця
07:30 УКРАЇНА – В’єтнам
09:45 Китай – Мексика
3 грудня, субота
07:30 В’єтнам – Мексика
09:45 Китай – УКРАЇНА
4 грудня, неділя
07:30 Мексика – УКРАЇНА
09:45 В’єтнам – Китай
Міжнародний футзальний турнір «CFA International Futsal Tournament» в провінції Цзянсу проводиться з 2009 року. Проте з 2009 по 2014 рік він проходив в місті Ханчжоу, тому мав назву «Hangzhou International Futsal Tournament», а вже з 2015 року він перейшов під егіду Китайської футбольної асоціації і змінив назву на «CFA International Futsal Tournament».
Попередніми переможцями ставали команди: Ірану, Румунії, Бразилії та Нідерландів. В різні роки в турнірі брали участь збірні дев’яти країн – Ірану, Бразилії, Японії, Румунії, Нідерландів, Росії, В’єтнаму, М’янми та Китаю.