Стаховський піднявся в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів на шість місць

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) у понеділок опублікувала оновлений рейтинг найсильніших гравців світу, в якому найбільшого прогресу серед українців добився Сергій Стаховський, повідомляє офіційний сайт організації.

Стаховський піднявся зі 115-го на 109-е місце.

У Топ-100 гравців світового рейтингу, як і раніше, залишаються двоє українців. Олександр Долгополов, як і раніше, посідає 62-е місце, а Ілля Марченко опустився на одну сходинку вниз - з 73-го на 74-у.

У десятці найсильніших гравців світу жодних змін не відбулося. Список очолюють Енді Маррей (Великобританія), Новак Джокович (Сербія), Мілош Раоніч (Канада), Стен Ваврінка (Швейцарія), Кеї Нішікорі (Японія), Марін Чіліч (Хорватія), Гаель Монфіс (Франція), Домінік Тім (Австрія), Рафаель Надаль (Іспанія) й Томаш Бердих (Чехія).