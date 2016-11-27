Гандбольна збірна України розгромила Грецію та пройшла у плей-офф відбору до ЧС-2017

Жіноча збірна України з гандболу розгромила команду Греції у матчі 3-го туру першого відбіркового раунду на чемпіонат світу-2017.

Матч завершився з рахунком 27:14, а кращим бомбардиром зустрічі стала капітан української команди Вікторія Борщенко, на рахунку якої 11 голів.

Таким чином, Україна, набравши максимум очок у першому раунді, вийшла у плей-офф відбірного турніру. Раніше "синьо-жовті" обіграли Словаччину та Литву.

Матчі раунду плей-офф відбудуться в червні наступного року, а сам чемпіонат світу пройде в грудні 2017 року в Німеччині.