Гандбольна збірна України розгромила Грецію та пройшла у плей-офф відбору до ЧС-2017
23:31, 27 листопада 2016Інше
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Українські гандболістки завершили перший етап відбіркового циклу з максимумом перемог.
Україна зіграє у плей-офф відбору на ЧС-2017 / slovakhandball.sk
Жіноча збірна України з гандболу розгромила команду Греції у матчі 3-го туру першого відбіркового раунду на чемпіонат світу-2017.
Матч завершився з рахунком 27:14, а кращим бомбардиром зустрічі стала капітан української команди Вікторія Борщенко, на рахунку якої 11 голів.
Таким чином, Україна, набравши максимум очок у першому раунді, вийшла у плей-офф відбірного турніру. Раніше "синьо-жовті" обіграли Словаччину та Литву.
Матчі раунду плей-офф відбудуться в червні наступного року, а сам чемпіонат світу пройде в грудні 2017 року в Німеччині.
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