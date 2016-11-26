Збірна України з гандболу здобула другу перемогу у відборі ЧС і достроково вийшла в плей-офф

У словацькому Шалє завершився матч 2-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2017 з гандболу серед жіночих команд, в якому збірна України розгромила команду Литви і достроково вийшла в плей-офф, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 31:16.

Українки мали перевагу по ходу всієї гри Вже в першому таймі вони додали собі перевагу в десять голів - 16:6.

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Після перерви команда Бориса Чижова не стала намагатися зберегти досягнуту перевагу й продовжувала нарощувати ініціативу. У підсумку, команда виграла 30-хвилинку з різницею в 6 голів, а для двократної переваги в рахунку за підсумками матчу команді не вистачило всього одного м'яча.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України стала Ганна Редька, на рахунку якої 6 голів.

Таким чином, збірна України здобула другу перемогу на турнірі (напередодні команда обіграла Словаччину - 21:20) і набрала 4 очки. З урахуванням результату матчу Словаччина - Греція (27:24) українки достроково посіли місце у двійці найсильніших команд у групі і потрапили в плей-офф турніру.