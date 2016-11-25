Збірна України виграла перший матч відбірного турніру чемпіонату світу з гандболу

В Шале (Словаччина) завершився мати 1-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з гандболу серед жіночих команд, в якому збірна України обіграла команду Словаччини, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

Мат завершився з рахунком 21:20.

Українки невдало розпочали матч, піддалися натиску суперниць і перший тайм програли з різницею "-4" - 9:13. Тим не менше, підопічні Бориса Чижова зуміли налаштуватися на другий тайм, перехопили ініціативу і в напруженій кінцівці вирвали перемогу з мінімальною перевагою - 21:20.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України стала Юлія Снопова, на рахунку якої 6 голів.

В суботу-неділю українки проведуть матчі з командами Литви та Греції. В очному матчі литовки обіграли суперниць з рахунком 31:25.

За регламентом змагань дві кращі команди групи виходять в раунд плей-офф, де і визначаться учасниці світової першості.