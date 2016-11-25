Збірні Росії та України потрапили в одну групу чемпіонату Європи з волейболу

У Баку відбулося жеребкування чемпіонату Європи з волейболу-2017, за підсумками якого збірна України потрапила в одну групу з командою Росії, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

У Групі С зійшлися команди Росії, Туреччини, Болгарії та України.

Склад інших груп виглядає наступним чином:

Група А: Азербайджан, Німеччина, Польща, Угорщина

Група В: Грузія, Італія, Хорватія, Білорусь

Група D: Сербія, Нідерланди, Бельгія, Чехія

За регламентом турніру переможці груп напряму потрапляють в 1/4 фіналу. А команди, які посіли 2-3 місця в своїх квартетах, проведуть ігри 1/8 фіналу. Завершать змагання після групового турніру лише команди, які посіли останні місця у своїх групах.

Чемпіонат Європи-2017 відбудеться з 22 вересня по 1 жовтня в Баку і Тбілісі.