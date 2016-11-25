Карлсен зрівняв рахунок у матчі з Карякіним за титул чемпіона світу з шахів

У Нью-Йорку завершилася 10-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якій чинний чемпіон норвежець Магнус Карлсен обіграв росіянина Сергія Карякіна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Загальний рахунок матчу - 5:5.

Партія тривала майже шість з половиною годин і завершилася на 75-му ході. Після 20-го ходу, Карякін мав шанс звести партію до "вічного шаху" (нічия), але пропустив цей варіант. Граючи чорними і маючи перевагу в 1 очко в загальному рахунку, для росіянина це був би оптимальний результат. А на 56-му ході він допустив грубу помилку, після якої Карлсен прорвав оборону і впевнено реалізував перевагу.

Ця партія стала другою результативною протягом всього матчу. Раніше, у восьмій партії, Карякін переміг чорними фігурами. Інші вісім партій завершилися внічию.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання чемпіона світу в Нью-Йорку триватиме 12 партій із класичним контролем часу, або до того моменту, поки один з гросмейстерів не набере 6,5 очок. У випадку нічиєї (6:6) в останній день відбудеться тай-брейк.

Карякін народився у Сімферополі у 1990-му році і до липня 2009 року (19 років) представляв Україну. Потім отримав громадянство РФ і став виступати під прапором цієї країни.