Стрілок Мільчев отримав нагороду найкращого спортсмена місяця в Україні

Сьогодні в Олімпійському домі диплом, пам’ятну статуетку та грошову премію отримав найкращий спортсмен жовтня в Україні, стрілок Микола Мільчев, повідомляє прес-служба НОК.

Нагородив вручав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Нагадаємо, високого визнання НОК Олімпійський чемпіон Ігор-2000 та володар Олімпійського рекорду зі стендової стрільби удостоєний завдяки чудовому виступу у фіналі Кубка світу в Римі, де були представлені найкращі за рейтингом 10 стрілків світу. Досвідченому українському спортсмену вдалося посісти 2 місце на п'єдесталі пошани цього престижного турніру.

Під час вшанування Сергій Бубка сказав: «Сьогодні ми вшановуємо дійсно легендарного українського олімпійця, який має за плечима багатий досвід та чимало спортивних досягнень. Впевнений, що у Миколи ще багато сил та наснаги – попереду чекають нові спортивні досягнення й, зокрема, в Токіо-2020». Він нагадав, що на Олімпійських іграх в бразильському Ріо-де-Жанейро, які стали вже четвертими в кар'єрі для сьогоднішнього героя, саме Миколі Мільчеву командою була довірена висока честь та відповідальна місія нести прапор України на урочистій церемонії відкриття Ігор ХХХІ Олімпіади. В олімпійському Ріо наш талановитий стрілок зупинився за крок від медалі, посівши високе 4 місце.

Сергій Бубка висловив щирі слова вдячності за ефективну роботу Федерації стрільби України та особисто її президенту Олегу Волкову за вагомий внесок у розвиток українського спорту та стрільби зокрема, активну участь в житті олімпійського руху.

Президент НОК України також подякував Всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству «Колос» та особисто його голові Олександру Мендусю за сприяння у підготовці нашого стрілка.

Під час нагородження Микола Мільчев сказав, що вирішив продовжити спортивну кар'єру принаймні ще на один олімпійський цикл й відзначив, що дуже мотивований на нові спортивні досягнення. «Я дуже радий отримати нагороду найкращого спортсмена місяця. Можу сказати, що маю мотивацію вибороти й звання найкращого спортсмена року, бажано у високосний рік. Жодного разу не був в Японії. До того ж, мій суперник в «бронзовому» фіналі в Ріо, якому я поступився, старший за мене на чотири роки. Хіба це не символічно?!».

Відзначимо, що Микола Мільчев вперше отримав нагороди найкращого спортсмена місяця в Україні.