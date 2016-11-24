Українська біатлоністка з нового сезону буде виступати за Молдову
15:52, 24 листопада 2016Інше
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Федерація біатлону України дозволила Сніжані Тісеєвій відразу почати виступати на міжнародному рівні.
Тісеєва буде виступати за Молдову / vk.com.
З цього сезону українська біатлоністка Сніжана Тісеєва буде виступати за Молдову, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Як повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак, федерація дозволила спортсменці відразу почати виступати на міжнародному рівні. Перехід пов'язаний з тим, що Сніжана народилася в Молдові і зараз там живе її батько.
На початку травня спортсменка потрапила в автомобільну аварію, після чого перенесла кілька серйозних операцій.
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