Українська біатлоністка з нового сезону буде виступати за Молдову

З цього сезону українська біатлоністка Сніжана Тісеєва буде виступати за Молдову, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Як повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак, федерація дозволила спортсменці відразу почати виступати на міжнародному рівні. Перехід пов'язаний з тим, що Сніжана народилася в Молдові і зараз там живе її батько.

На початку травня спортсменка потрапила в автомобільну аварію, після чого перенесла кілька серйозних операцій.