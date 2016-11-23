Матч тенісного Кубка Федерації Україна - Австралія відбудеться в Харкові

Матч II групи Кубка Федерації-2017 з тенісу між збірними України та Австралії відбудеться в Харкові, повідомляє прес-служба Федерації тенісу України.

Матч, який проходитиме з 11 по 12 лютого 2017 року, має відбутися в приміщенні харківського палацу «Локомотив».

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"Насправді, місце проведення матчу мало б бути анонсовано ще місяць тому. Затримка була викликана тим, що Австралія подала протест, зазначивши, що МЗС країни не рекомендує відвідування Харкова. Протест було розглянуто на засіданні Комітету Кубка Федерації, члени якого, ознайомившись з аргументами Федерації тенісу України, одноголосно підтримали рішення про проведення матчу в Харкові", - зазначено у релізі.

Це буде вже четверта зустріч команд України та Австралії. Двічі на виїзді перемагала наша команда, а от у 2010 році (до речі, саме в «Локомотиві») українки поступилися. Втім те протистояння проходило у квітні, а зараз матч відбуватиметься у лютому.