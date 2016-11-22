Карякін виграв у Карлсена восьму партію матчу за звання чемпіона світу з шахів

У Нью-Йорку (США) завершилася восьма партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якій чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен білими фігурами програв росіянину Сергію Карякіну, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації шахів (FIDE).

Ця партія стала першою результативною в матчі. До цього всі шість партій завершилися внічию.

Карлсен визнав свою поразку після 52-го ходу, так як йому довелося б грати комбінацію з безнадійним ендшпілем в наступні чотири ходи.

Більше того, потім Карлсен достроково покинув прес-конференцію, не дочекавшись свого суперника. За регламентом змагань, цей вчинок обернеться для чинного чемпіона світу штрафом у 10 відсотків від призових, зароблених за матч.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання чемпіона світу в Нью-Йорку триватиме 12 партій із класичним контролем часу, або до того моменту, поки один з гросмейстерів не набере 6,5 очок. У випадку нічиєї (6:6) в останній день відбудеться тай-брейк.

Карякін народився у Сімферополі у 1990-му році і до липня 2009 року (19 років) представляв Україну. Потім отримав громадянство РФ і став виступати під прапором цієї країни.