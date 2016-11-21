У Львові пройшов кубок з мотокросу (фото)

У Львові на трасі «Майорівка» відбувся відкритий кубок з мотокросу.

«За останній рік, це вже 3-ті змагання з мотокросу і на наступний рік ми плануємо ще більше розвивати цей спорт у Львові та по-справжньому відновити репутацію Майорівки як одного з центрів мотоспорту»,- зазначив Віктор Петров, організатор від Спортивно-мотоциклетного клубу "Майорівка Мото".

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Траса проходила між вул. Медової Печери та вул. Китайською, біля «Медової печери» – геологічної пам’ятки природи Винниківського лісопарку.