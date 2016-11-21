На Кубку європейських націй російські та грузинські борці влаштували масову бійку (відео)

Емоції у спортсменів вирували, та так, що один з поєдинків завершився масовою бійкою, передає Проспорт.

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Так, скандалом закінчилася зустріч між Імілем Шарафетдиновим і Зурабом Датунашвілі. Грузинський борець вдарив суперника по обличчю й спровокував конфлікт. Шарафетдінов відповів аналогічно.

Після цього на килим вибігли представники обох збірних.

Бійка тривала близько 30 секунд.

Інцидент на відео дивитися з 6:30 хвилини.

Нагадаємо, раніше бронзовий призер Олімпіади-2016 грузин Лаша Шавдатуашвілі після перемоги в поєдинку над росіянином Денисом Ярцевим зробив характерний жест, вказавши супернику на його місце. Спочатку Лаша вказав на прапор своєї країни у себе на грудях, а потім тицьнув пальцем у переможеного Ярцева.