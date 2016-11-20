Британець Маррей став чемпіоном Підсумкового турніру ATP та залишився першою ракеткою світу

Британець Енді Маррей став переможцем Підсумкового турніру ATP Finals та завершив рік у ранзі першої ракетки світу.

У фінальному матчі він у двох сетах переміг другого номера тенісного рейтингу Новака Джоковіча - 6:3, 6:4.

Нагадаємо, в півфіналі Маррей за підсумками рекордних 3 годин і 42 хвилин, переміг канадця Мілоша Раоніча - 5:7, 7:6, 7:6. У паралельному півфіналі Джокович легко впорався з японцем Кей Нісікорі - 6:1, 6:1.

Також відзначимо, що Маррей оновив особистий рекорд по довжині переможної серії. Останній раз британець програвав 16 вересня в матчі Кубка Девіса аргентинцю Хуану Мартіну дель Потро.