"Мотор" виграв у французького "Нанта" в гандбольній Лізі чемпіонів

В Нанті завершився матч 7-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ЄГФ, в якому запорізький "Мотор" обіграв місцеву однойменну команду з рахунком 34:32, повідомляє офіційний сайт турніру.

Доля матчу вирішилася у другому таймі, який українська команда виграла з перевагою в 5 голів.

Початок гри пройшов з перевагою французького клубу, що цілком логічно - "Нант" лідер групи. Впевнено провівши 30-хвилинку господарі майданчика пішли на перерву з відривом у 3 м'ячі, 19:16.

А ось після перерви команда з Запоріжжя несподівано перехопила ініціативу і видала феєричну гру, приголомшивши і господарів, і їхніх численних шанувальників, які заповнили трибуни арени в Ліоні. "Мотор" закинув 18 м'ячів у ворота французів, у той час як суперник лише 13 разів зміг подолати оборону українців.

Найрезультативнішими гравцями матчу у складі переможців стали Артем Козакевич і російський легіонер Гліб Калараш - по 6 голів.

Таким чином, з урахуванням перемоги в другому матчі дня турецького "Бешикташа" над португальським "Уминьо" в гостях (27:28), в таблиці утворилася трійка лідерів - "Нант" (11 очок), "Бешикташ" і "Мотор" - по 9.