Сім українських легкоатлетів визнані невинними у порушенні антидопінгових правил, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

З Міжнародної федерації легкоатлетичних асоціацій (IAAF) до офісу ФЛАУ надійшов лист, в якому повідомляється про наступне:

"Всесвітня антидопінгова Агенція (WADA) ретельно проаналізувала дані, отримані після виявлення в допінг-пробах українських легкоатлетів Марії Рємєнь, Наталії Лупу, Анжеліки Шевченко, Наталії Пигиди, Станіслава Маслова, Андрія Аліксійчука та Назара Коваленка залишків забороненої з 1 січня 2016 року речовини мельдонію, і дійшла висновку, що дана речовина потрапила в організм атлетів до 2016 року" - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим за рекомендацією IAAF Виконком ФЛАУ ухвалив рішення визнати усіх цих атлетів невинними у порушенні антидопінгових правил IAAF, провадження проти них повністю припинені, розслідування скасовані. Дані легкоатлети мають право брати участь в будь-яких легкоатлетичних змаганнях.