В Києві пройде гандбольний Кубок Турчина-2016

20-21 листопада в Києві відбудуться матчі Кубку Турчина-2016, повідомляє Федерація гандболу України.

Українські вболівальники зможуть на власні очі побачити гру багатьох провідних вітчизняних гандболісток. Зокрема, національна збірна в рамках підготовки до відбірного турніру до ЧС-2017 проведе два матчі.

16 листопада Ігорю Євдокимовичу Турчину мало виповнитися 80 років.

Ігор Турчин створив команду «Спартак» (Київ) — 20-разового чемпіона СРСР, 13-разового переможця Кубку Європейських чемпіонів. За видатні досягнення в спорті Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннеса.

На чолі збірної СРСР Турчин двічі завойовував титул чемпіона Олімпійських ігор (1976, 1980), а також двічі - чемпіонату світу - 1982, 1986.

20-й міжнародний турнір "Кубок Турчина"

20 листопада

(5-й корпус НУФВСУ, Київ, вул. Фізкультури, 1)

14.00 - 1/2 фіналу – зб. Азербайджану – юніорська зб. України.

15.45 - Церемонія відкриття турніру.

16.30 - 1/2 фіналу – зб. України – збірна клубів України.

21 листопада

(Палац спорту, Київ)

16.00 - матч за 3-4 місце

18.00 - матч за 1-2 місце

19.30 - Церемонія закриття турніру.