Українські спортсмени позбавлені двох медалей Олімпіади-2008 через допінг

Міжнародний олімпійський комітет випустив реліз, в якому оприлюднив чергову порцію результатів перевірок допінг-тестів у спортсменів, за підсумками попередніх Олімпіад, де згадав імена трьох українських спортсменів, двоє з яких призери Ігор, повідомляється на офіційному сайті МОК.

За результатами додаткових перевірок допінг-проб на Олімпіаді-2008 в Пекіні, медалей позбавлені штангістка Наталія Давидова та стрибун з жердиною Денис Юрченко.

Давидова завоювала бронзу, виступаючи в змаганнях у ваговій категорії до 69 кг. Юрченко у стрибках із жердиною також завоював бронзу. В організмі спортсменів виявлено турінабол.

"МОК просить Національний олімпійський комітет України посприяти в оперативному вилученні у Давидової та Юрченка олімпійських медалей та відповідних документів", - наголошується в релізі.

У список МОК потрапила і Віта Паламар – українська стрибунка у висоту на Олімпіаді-2008 посіла п'яте місце. В організмі спортсменки також виявлено туринабол. Пекінський результат Паламар анульований, українка повинна повернути диплом за високе місце на Олімпійських іграх.

Олімпіада в Пекіні відбулася з 8 по 24 серпня 2008 року. На тих Іграх збірна України завоювала 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових нагород (27) і посіла 11-е місце у загальнокомандному заліку.