Карякін і Карлсен зіграли внічию в п'ятій партії матчу за звання чемпіона світу

У Нью-Йорку в ніч на п'ятницю відбулася п'ята партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якій росіянин Сергій Карякін і норвежець Магнус Карлсен зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

Загальний рахунок матчу став 2,5:2,5 очки. Попередні чотири партії завершилися внічию.

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Партія, в якій чинний чемпіон світу Карлсен грав білими фігурами, тривала більше п'яти годин. На 43-му ходу Карлсен зробив грубу помилку, згодом Карякін визнав, що не звернув належної уваги на цей хід. Гравці погодилися на нічию після 51 ходів.

Матч за звання чемпіона світу в Нью-Йорку триватиме 12 партій із класичним контролем часу, або до того моменту, поки один з гросмейстерів не набере 6,5 очок. У випадку нічиєї (6:6) в останній день відбудеться тай-брейк.

Карякін народився у Сімферополі у 1990-му році і до липня 2009 року (19 років) представляв Україну. Потім отримав громадянство РФ і став виступати під прапором цієї країни.