Українка встановила світовий рекорд у пауерліфтингу (відео)
14:58, 17 листопада 2016Інше
282
Лариса Соловйова подужала вагу в 3,5 рази більше власної.
Лариса Соловйова подужала вагу 241 кілограм / скріншот відео
Українська важкоатлетка Лариса Соловйова стала володаркою нового світового рекорду в присіданні зі штангою, повідомляє Xsport.
На Open World Powerlifting Championships 2016 українка подужала вагу 241 кілограм, яка перевищує її власну в 3,5 рази (Соловйова виступає в категорії до 63 кілограмів).
У жимі лежачи українська важкоатлетка також вразила своїм результатом – 180 кілограм. У становій тязі Соловйова теж здобула перемогу у своїй категорії з результатом 220 кілограмів.
Зазначимо, що на цих же змаганнях перемогу здобув також український важкоатлет Сергій Білий. У ваговій категорії до 93 кілограмів він став дворазовим чемпіоном світу за версією IPF, зібравши в сумі триборства 1012,5 кілограмів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter