Українка встановила світовий рекорд у пауерліфтингу (відео)

Українська важкоатлетка Лариса Соловйова стала володаркою нового світового рекорду в присіданні зі штангою, повідомляє Xsport.

На Open World Powerlifting Championships 2016 українка подужала вагу 241 кілограм, яка перевищує її власну в 3,5 рази (Соловйова виступає в категорії до 63 кілограмів).

У жимі лежачи українська важкоатлетка також вразила своїм результатом – 180 кілограм. У становій тязі Соловйова теж здобула перемогу у своїй категорії з результатом 220 кілограмів.

Зазначимо, що на цих же змаганнях перемогу здобув також український важкоатлет Сергій Білий. У ваговій категорії до 93 кілограмів він став дворазовим чемпіоном світу за версією IPF, зібравши в сумі триборства 1012,5 кілограмів.