Українські шахісти просять Раду прийняти національну програму розвитку шахів в Україні

Провідні українські шахісти, які виступають на міжнародній арені - Анна та Марія Музичук, Павло Ельянов, Андрій Волокітін, тренер жіночої збірної України Михайло Бродський та президент Федерації шахів країни Віктор Капустін, презентували звернення шахової громадськості до Верховної Ради з пропозицією розглянути і прийняти національну програму розвитку шахів в Україні, повідомляє офіційний сайт Федерації шахів Украни.

Віктор Капустін повідомив, що послом українських шахів став відомий співак Святослав Вакарчук.

Музикант, у свою чергу, зазначив: “Шахова Україна завжди входить у світову еліту, що є предметом нашої гордості. Для того, щоб ця традиція зберігалася і надалі, шаховий спорт потребує особливої підтримки і уваги, як з боку держави, так і з боку всіх українців. Після багатьох зустрічей з нашими шахістами, за пропозицією Федерації шахів України, я вирішив особисто долучитися до активної підтримки та популяризації цієї чудової гри. Найближчим часом, ми придумаємо формат такої співпраці та конкретний план дій. Роль "шахового амбасадора в Україні" є хоч і неформальною, але дуже приємною та почесною. Зроблю все можливе, щоб вона була і ефективною. Спільні зусилля завжди дають більший результат.”

Також мова йшла про започаткування уроків шахів у школах та дитячих садках.