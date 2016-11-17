Найкраща тенісистка України і 14-я ракетка світу Еліна Світоліна завершила співпрацю зі своїм британським тренером Ієном Хьюзом. Про це йдеться на сторінці спортсменки в Facebook.

"Після двох з половиною років успішного співробітництва наше партнерство з Ієном Хьюзом підійшло до кінця. Я б хотіла подякувати Ієна за все, що він зробив. Він навчив мене багатьом речам, як на корті, так і за його межами, зробив мене кращим гравцем і допоміг досягти багатьох цілей.

Читайте такожНайкраща ракетка країни. Як Еліна Світоліна пробивається на вершину світового тенісуЦе був по справжньому неоціненний досвід працювати з ним. Я бажаю Ієну тільки всього найкращого в майбутньому і я дуже вдячна за весь його працю", - заявила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна почала працювати з Ієном Хьюзом влітку 2014 року. З тих пір українка виграла три турніри серії WTA, доходила до чвертьфіналу "Ролан Гаррос", а минулого літа увійшла у вісімку найсильніших на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

На даний момент Світоліна знаходиться на 14 місці рейтингу WTA, яке є рекордним для всіх українських тенісисток в історії.