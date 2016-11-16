Українські спортсмени отримають премії за 4-6 місця на Олімпіаді в Ріо

Українським спортсменам, які зайняли на літній Олімпіаді в Ріо 4-6 місця, видадуть одноразову премію – від 25 до 50 тисяч гривень, повідомляє Українська правда.

Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу, 16 листопада.

Отже, згідно із рішенням уряду, спортсмени, які посіли на Олімпіаді 4-6 місця, отримають одноразову премію: за 4 місце – 50 тисяч гривень, 5 – 35 тисяч, 6 – 25 тисяч.

Із відповідною ініціативою виступило Міністерство спорту. Так, заступник міністра зазначив, що у світі зростає конкуренція і слід мотивувати спортсменів, а також запобігти їхній міграції.

У Мінспорті нагадали, що свої грошові винагороди вже отримали олімпійці, які посіли 1-3 місце, проте спортсмени, які посіли 4,5,6 місця на минулій Олімпіаді, також варті винагороди.

При цьому у відомстві зазначили, що Мінфін та Мінекономрозвитку виступили проти такої ініціативи. Однак Мінспорт вирішив виділити наявні у відомства кошти, не вимагаючи додаткового виділення фінансів.

Кабмін схвалив таке рішення.