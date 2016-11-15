Жіноча збірна України з гандболу розпочала підготовку до відбору на чемпіонат світу

Жіноча збірна Україна під керівництвом нового тренера Бориса Чижова розпочала підготовку до відбірних матчів до чемпіонату світу-2017, повідомляє Федерація гандболу України.

Команда розташувалась на олімпійській базі в Конча-Заспі. Команда ще не в повному складі. Міжнародна пауза почнеться після матчів єврокубків 20 листопада, тоді ж до збірної України приєднаються всі легіонери.

20 та 21 листопада команда Бориса Чижова проведе матчі Кубка Турчина,що пройдуть в залі НУФВСУ (20листопада) та київському Палаці спорту (21 листопада). 22 числа команда вирушить до Словаччини на відбірний турнір до чемпіонату світу-2017. Кваліфікаційний турнір пройде з 25 по 27 листопада у місті Сала. Суперниками збірної України будуть Словаччина, Греція та Литва. Дві найкращі команди вийдуть до раунду плей-офф. «Наше мета вийди з групи та пробитись на чемпіонат світу», - відзначив тренер збірної Валерій Войналович. – Цей склад здатний виконати таке завдання». Остаточну заявку на матчі відбору буде сформовано зі списку гравців викликаних на підготовчі збори.

Склад збірної України виглядає наступним чином

Воротарі:

Вікторія Тимошенкова («Роман», Румунія),

Ірина Яблонська-Бобаль («Карпати»),

Юдіт Балог (ВАК, Угорщина)

Єлизавета Гілязетдінова («Галичанка»)

Польові гравці:

Вікторія Борщенко («Ростов-Дон», Росія),

Ірина Глібко («Роман», Румунія),

Анна Редька («Гомель», Білорусь),

Лілія Горільська (МТК, Угорщина),

Валерія Зоря («Ардешань», Туреччина),

Ольга Лаюк («Анкара Єнімахалле», Туреччина),

Юлія Снопова («Муратпаша», Туреччина),

Юлія Андрійчук («Адана Шакірпаша», Туреччина)

Ганна Козаєва («Адана Шакірпаша», Туреччина)

Ірина Шуцька-Буртеа («Плоіесті», Румунія)

Вкторія Бельмас («Заглембє», Польща)

Наталія Стрюкова («Галичанка»)

Наталія Воловник («Галичанка»)

Марина Коновалова («Галичанка»)

Леся Смолінг («Галичанка»)

Мар’яна Маркевич («Галичанка»)

Ольга Передерій («Ювента», Словаччина)

Євгенія Левченко («Ювента», Словаччина)

Головний тренер – Борис Чижов

Ірина Шуцька повертається до збірної. Проте, з різних причин цього разу не викликані до національної команди Тамара Смбатян («Олімпія Бескид», Польща), Олена Уманець («Кішварда», Угорщина), яка перенесла операцію, травмовані Софія Давидянц («Галичанка») та Наталія Савчин («Галичанка»), а також Анна Лезінська («Карпати») та Ірина Компанієць («Карпати»), які гратимуть в клубі у єврокубках 19 та 20 листопада.