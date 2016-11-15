Біатлоністка збірної України Абрамова дискваліфікована на рік через мельдоній

Рішенням дисциплінарної комісії IBU біатлоністка збірної України Ольга Абрамова дискваліфікована на один рік, повідомив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Причиною стала позитивна допінг-проба на мельдоний в минулому сезоні. Термін дискваліфікації закінчується 3-го лютого 2017 року.

Читайте такожПрезидент Федерації біатлону України Бринзак: "На збори в Росії ми більше не їздимо, тільки на змагання"Федерація біатлону України впевнена, що вини спортсменки в даному випадку немає і, після вивчення всіх документів, розглядає можливість подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Раніше стало відомо, що незалежні дослідження з виведення мельдонію з організму, які замовило всесвітнє антидопінгове агентство WADA ще не закінчені, але попередні дослідження показали що мельдоний може виводитися протягом досить довгого часу - 120 днів і більше.

Як повідомляв УНІАН, про позитивну допінг-пробу Абрамової стало відомо в лютому 2016 року.